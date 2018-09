Mitglieder für lange Treue geehrt

So wurden Karl-Heinz Nowak, Walter Schöffler (beide 60 Jahre), Werner Eller, Gerhard Neuser, Volker Philippi (alle 50 Jahre), Veronika Eller, Erika Förger, Christa Fries, Ellen Geis, Marianne Jung, Doris Kohlhauer, Clau­dia Laukötter, Hilde Leinweber, Renate Nowak, Jutta Paar, Gisela Preißler, Christel Püchner, Angelika Rathschlag, Brunhilde Schmidt, Elvira Stroh, Gisela Wrubel, Ursula Wüst, Jörg Förger, Ralf Giel, Frank Steinfurth (alle 40 Jahre), Erna Lehr, Rosemarie Rosin, Benjamin Eller und Jürgen Seip (alle 25 Jahre) für ihre Treue ausgezeichnet.

Auch die Neuwahl des Vorstandes stand auf der Tagesordnung. An der Spitze des Vereins steht Vorsitzender Sascha Schuwald. Der Vorstand wird komplettiert von Lars Engelmann (stellvertretender Vorsitzender), Sebastian Philippi (Kassierer), Sascha Hoffsteter (Schriftführer), André Loos (Jugendleiter), Lars Engelmann (Abteilungsleiter Fußball), Frank Dick (Abteilungsleiter Tischtennis), Renate Nowak (Abteilungsleiterin Breitensport), Gerd Philippi (Kulturwart), Jürgen Bergner und Martin Keller (beide Spielausschuss).

Vorsitzender Sascha Schuwald ließ noch einmal das Vereinsgeschehen des vergangenen Jahres Revue passieren. Zu den Höhepunkten gehörten seiner Meinung nach das Fußballkickerturnier und die Dorfkirmes. Auch in diesem Jahr findet die Kirmes im Oktober statt. Am Kirmessonntag spielt die Blaskapelle "Dicke Backe Attacke". Hier müsse der Verein auch wieder auf ältere Mitglieder bezüglich der Diensteinteilung zurückgrei­fen, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet sei.

Der Verein zählt derzeit 315 Mitglieder, die in den verschiedenen Sportarten Fußball, Tischtennis, Zumba, Gymnastik und LineDance aktiv sind oder den Verein als passives, förderndes Mitglied unterstützen.

Positives hatten die Abteilungsleiter aus ihren jeweiligen Sparten zu vermelden. So führt die erste Fußball-Mannschaft souverän die Tabelle in der Gruppe 1 der C-Liga an und hat beste Chancen auf die Meisterschaft. Die Alten Herren gingen wegen Personalmangels eine Spielgemeinschaft mit Wirbelau und Schupbach ein. Gut läuft es auch für die beiden Tischtennis-Mannschaften. Die LineDance-Gruppe ist nach kurzzeitiger Unterbrechung wieder aktiv.