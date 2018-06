Kindertag und Entenrennen am Samstag in der Oranienstadt Dillenburg

Die ganze Dillenburger Innenstadt wird am Samstag zu einem Abenteuerspielplatz.

Die ganze Dillenburger Innenstadt wird am Samstag zu einem Abenteuerspielplatz.

Dillenburg. Am Samstag, 16. Juni, ist es endlich wieder so weit: “Kindertag und Entenrennen“ in Dillenburg laden zum Mitmachen, Ausprobieren und Spaß haben ein!