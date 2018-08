Mitspielen, mittanzen, mitfeiern

Einen Tag lang heißt es noch feste feiern: Musik auf vier Bühnen, Sport in der Colchesteranlage sowie Markttreiben in der Altstadt und in der Bahnhofstraße. Überdies laden die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr ein. In der Colchesteranlage geht es von 11 bis 16 Uhr sportlich zu. Unter anderem beim Bungeetrampolinspringen und Kanufahren.

Geselligkeit wird auch auf dem Schillerplatz groß geschrieben. Der Tag startet um 10.30 Uhr mit einem Mundartgottesdienst.

Zwischen 12 und 16 Uhr dreht sich beim Kartoffelfest der Lebenshilfe alles um die tolle Knolle. In erster Linie ist die Traditionsveranstaltung ein Fest für den Gaumen.

Auf den Tisch, beziehungsweise auf die Hand kommt eine Vielzahl kulinarischer Spezialitäten rund um die Kartoffel. Unter anderem Dulges von den Landfrauen aus Hüttenberg und Lützelinden, Himmel und Erde und Kartoffelpuffer. Zum Kaffee gibt es Backhauskuchen. Den Getränkeverkauf übernehmen die Malteser.

Am Sonntag präsentiert sich die Domstadt noch ein wenig bunter und vielfältiger als sonst

Für die Kinder bietet die Peter-Härtling-Schule allerlei Mitmachspiele an. An den Ständen dürfen sich die Besucher über die vielfältigen Aufgaben und die Arbeit der Lebenshilfe informieren.

Davon, dass Wetzlar bunt und vielfältig ist, dürfen sich die Brückenfestbesucher beim Kulturfest des Ausländerbeirats von 12 bis 18 Uhr auf dem Domplatz überzeugen.

Auf einem „Markt der Kulturen“ präsentieren sich 19 Vereine und städtische Einrichtungen mit Informationen und kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt. Auf der Bühne treten zwölf Gruppen auf, die Folklore und Musik aus den Herkunftsländern der Wetzlarer Migranten darbieten. Für 19 Uhr hat sich die Band „Big G and The Boozeheads“ angekündigt.

Auch auf dem Eisenmarkt spielt die Musik: Ab 14 Uhr singt Anna Offen. In der Lahnstraße gibt ab 16 Uhr Sven Görtz ein Solokonzert. Vorher findet hier eine Modenschau statt.

Das 19. Wetzlarer Entenrennen des Feuerwehr-Fördervereins startet um 16.15 Uhr an der Hauser Mühle. Rennlose gibt es im Vorfeld auf dem Eisenmarkt sowie kurz vor Beginn am Start.

Nähere Infos zum Sport- und Brückenfest gibt es auf www.wetzlar.de. (red)