Mitwirken an der Schulpolitik

Mehr als 70 Schülervertreter diskutierten kontrovers teils bis in die späten Abendstunden über Anträge zur Bildungspolitik. „Neuste Umfragen haben ergeben, dass Bildung den Bürgernam stärksten auf der Seele brennt“, betont Landesschulsprecher Fabian Pflume. Er sieht darin einen Antrieb, dass die in Wetzlar gefassten „Beschlüsse für längst überfällige Innovationen im Bildungswesen“ daher entsprechende Berücksichtigung finden.

Intensiv würde etwa die Inklusion debattiert. Knackpunkt war die Frage, ob der Besuch einer Regelschule für Schüler mit inklusivem Förderbedarf verpflichtend sein kann. Die Delegierten stimmten letztlich dafür, bei gleichzeitiger Möglichkeit, eine Förderschule zu besuchen.

Schüler vermissen Wertschätzung

Einigkeit herrschte bei einem Antrag aus dem Kreis Bergstraße, nach dem der Besuch eines ehemaligen Konzentrationslagers oder einer Gedenkstätte im Laufe der Schulzeit verpflichtend sein sollte. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde für die engagierten Schüler Seminare zur Fortbildung angeboten.

Landesschulsprecher Pflume zog nach vier Tagen einen positives Fazit: „Die begeisterte Teilnahme so vieler junger Menschen an unserer Sitzung zeigt: Junge Leute können sich sehr wohl noch für Politik begeistern“, sagte er. Nun brauche es noch die notwendige Wertschätzung aus der Politik für die Belange der hesseischen Schüler. Darauf baue die Landesvertretung in der nächsten Zukunft. (red)