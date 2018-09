Mobile Zahnmedizin in Pflegeheimen

Zu der kleinen Schar engagierter Dentisten gehört Dr. Kai Fischer, dessen Praxis sich in der Spilburgstraße 4 in Wetzlar befindet. Zu seinen Leistungen gehört die Zahnmedizin beim Patienten. „Mit unserer mobilen Behandlungseinheit ist es möglich, die meisten erforderlichen Eingriffe bei den Betroffenen im Pflegeheim vorzunehmen“, sagt Fischer. Vor allem wenn es um das Bohren und Herstellen von Zahnfüllungen, aber auch um die schonende Zahnsteinentfernung geht, ist die Behandlung außerhalb der Praxis möglich.

Zu den Leistungen bei Hausbesuchen gehören die regelmäßige Kontrolle der Zähne und Prothesen, die Zahnfleischbehandlung, Füllungen, Wiederbefestigen von Kronen, Erstellung von neuem Zahnersatz sowie die Grundreinigung und Unterfütterung der Prothesen. Auch ein Abholservice für Behandlungen in der Praxis ist – nach Absprache – möglich.

Hausbesuch ist keine Selbstverständlichkeit

Nach Angaben der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hessen haben von den rund 850 Pflegeheimen in Hessen bis Ende Juni 2018 insgesamt 373 Kooperationsverträge mit Vertragsärzten abgeschlossen. Einer von ihnen ist Dr. Fischer.

Er sieht deutschlandweit einen großen Bedarf für Haubesuche und wünscht sich deshalb, dass weitere Kollegen auch außerhalb ihrer Praxen vor Ort in den Pflegeeinrichtungen praktizieren.

Die zusätzlichen Belastungen, auch das weiß der Wetzlarer Zahnarzt, seien nicht zu übersehen. Zu seiner normalen Arbeitszeit in der Praxis kommen noch gut 20 Stunden pro Woche obendrauf. Zudem muss er auch die zahnmedizinischen Assistentinnen dafür gewinnen, Überstunden zu machen. Die Honorierung der Hausbesuche habe sich zwar verbessert, dennoch sei es betriebswirtschaftlich sinnvoller, in der Praxis zu arbeiten als in Alten- und Pflegeheimen zu praktizieren.

Zum Arbeitsalltag in Pflegeeinrichtungen gehört, dass häufig der Arzt auf den Patienten warten muss und nicht immer Hightech-Geräte für die Behandlung eingesetzt werden können. So habe der mobile Bohrer beispielsweise weniger Umdrehungen und mache mehr Krach.

Gleichwohl sei natürlich der Hausbesuch für bettlägerige Menschen die bessere Option, um fehlerhafte Füllungen zu ersetzen, schmerzende Prothesen besser anzupassen und Wunden am Zahnfleisch zu behandeln.

