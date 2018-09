Für kreative Frauen bieten Judika Dragässer, Laleh Nourbaksh und Hilde Vitt den Kurs „Mode – Model – Modellieren“: ein kreativer Multi-Kulti-Kurs von Frauen für Frauen“ an. Präsentiert werden die fertigen Arbeiten am Freitag, 26. Oktober, ab 19 Uhr im Weltladen Zwei in Weilburg. Dort sind sie bis Samstag, 2. November, zu sehen. Der Kurs ist ein Gemeinschaftsprojekt von „Aktion Mensch“, Bistum Limburg, Café International Weilburg, Caritas, Copy & Print sowie Weltladen Weilburg.

Die Kurszeiten sind am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag, 1., 2., 4., 12. und 13. Oktober, jeweils von 14 bis 17 Uhr im „Treffpunkt“ in der Schwanengasse 2 in Weilburg. Teilnehmen können alle Frauen ab 18 Jahren.

Anmeldungen mit der Angabe, ob ein Design- oder ein Bildhauerkurs gewünscht ist, sind unter Tel. (06471) 9562813, per E-Mail an info(at)judika-arts.com und über eine aushängende Liste im „Treffpunkt“ möglich. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Bleistifte, Buntstifte, Filzstifte, Schere und Kleber können mitgebracht werden. Sonstiges Material wird gestellt. Die Teilnahme am Kurs ist kostenfrei. (red)