Modellbahnausstellung lockt in die Stadthalle

Am Sonntag kann in Haiger über Modellbahnen gesprochen und gefachsimpelt werden. (Foto: Stadt Haiger)

Haiger Am Sonntag, 11. März, von 11 bis 16 Uhr findet eine Modellbahnausstellung in der Stadthalle (Goethestraße) in Haiger statt.