Modellspielzeug vom Feinsten

Frühjahrssammlertauschbörse mit Ausstellung am 4. März in Rennerod besuchen

Auch nachgebaute Dampfloks aus früheren Zeiten sind in Rennerod zu sehen. (Foto: Veranstalter)

Rennerod Am Sonntag, 4. März, steigt von 11 bis 17 Uhr in der Westerwaldhalle in Rennerod eine Frühjahrssammlertauschbörse mit Ausstellung.