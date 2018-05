Moderne geistliche Chormusik hören

Weilburg Der Gospelchor der Kantorei der Schlosskirche Weilburg lädt für Pfingstmontag, 21. Mai, zu einem Frühlingskonzert ein. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Unter dem Motto „Glory to God – Ehre sei Gott in der Höhe“ wird moderne geistliche Chormusik mit Gospels, Spirituals, Jazzwerken und moderner Chormusik zu Gehör gebracht. Solist ist Bernard Weese (Bariton). Die liturgische Leitung des Konzerts hat Pfarrerin Cornelia Stock. Die musikalische Leitung hat Dekanatskantorin Doris Hagel. In Ergänzung dazu musizieren Daniel Schmahl (Trompete) und Tobias Berndt (Orgel) aus Berlin Werke in einer lockeren Anordnung. Unter dem Titel „Plaudereien mit Bach“ erklingen verschiedene Stücke für Trompete und Orgel mit Werken von Johann Sebastian Bach und jazzigen Improvisationen über Themen von Johann Sebastian Bach. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Am Ausgang der Schlosskirche wird um Spenden zur Förderung der kirchenmusikalischen Arbeit an der Schlosskirche gebeten. (red/Foto: privat)