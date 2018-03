Modernste Medizin in historischer Umgebung

Herr PD Dr. Best, seit Anfang des Jahres sind Sie Klinikdirektor in Weilmünster. Warum haben Sie sich für diese Klinik als neuen Arbeitsort entschieden?

PD Dr. Best: Die Klinik in Weilmünster gehört zu den größten Akutneurologien in Deutschland. Der sehr gute fachliche Ruf der Klinik gepaart mit den medizinischen Schwerpunkten hat mich gelockt. In Weilmünster habe ich in idyllischer Lage eine High-End-Medizin vorgefunden, die mich begeistert und als Mediziner sehr reizt. Es ist wichtig, dass die Menschen der Region in gut erreichbarer Nähe eine hochprofessionelle medizinische Versorgung vorfinden.

Was zeichnet Ihr Fachgebiet aus?

PD Dr. Best: Die Neurologie ist ein spannendes Feld. Es gibt viele, zum Teil rasante Entwicklungen. Die Forschung schreitet schnell voran und entsprechend verändern sich die Therapien oder Medikationen. Wir erleben, dass Krankheiten gut behandelbar werden und manche Forschungsansätze schreiten sogar Richtung Heilung. Es ist sehr wichtig, wissenschaftlich auf dem neuesten Stand zu sein. Nur so können wir für unsere Patienten eine Versorgung anbieten, die sich nach den aktuellen medizinischen Erkenntnissen richtet.

Wie gelingt das?

PD Dr. Best: Die entscheidenden Schlagwörter sind hier umfangreiche Weiterbildung und Wissenstransfer durch Vernetzung und Kooperation. Wir pflegen einen engen fachlichen Austausch mit anderen Kliniken und sind im regelmäßigen Kontakt mit den Kollegen. Wir sind zudem Mitglied in Expertenzirkeln, wie dem Zusammenschluss von Kliniken mit einer speziellen Expertise für Hirngefäßerkrankungen und Schlaganfall. So eröffnen wir unseren Patienten auch Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten über die eigene Klinik hinaus, was beispielsweise bei seltenen Schlaganfallsformen zum Tragen kommt.

Können Sie einen Ausblick auf konkrete Vorhaben geben?

PD Dr. Best: Teil unseres Behandlungsspektrums ist die Apherese, die „Blutwäsche“. Dies ist ein Verfahren, um gezielt krankmachende Bestandteile aus dem Blut herauszufiltern. Unter der Verantwortung von Oberarzt Dr. Adelmann wenden wir diese Methode beispielsweise bei besonderen Formen der Hirnentzündung, wie der seltenen und noch nicht lange bekannten NMDA-Rezeptorenzephalitis aber auch bei immunologisch vermittelten Erkrankungen des peripheren Nervensystems an. Die Erkrankungsgruppe der NMDA-Rezeptorenzephalitiden erlangte mediale Beachtung, weil einst der Berliner Eisbär Knut an ihr starb. Es ist eine autoimmunbedingte Entzündung, bei der sich die Gabe von Medikamenten empfiehlt, die das Immunsystem unterdrücken. So wird die fehlgeleitete Abwehrreaktion des Körpers gemindert. Darüber hinaus werden mit einer Blutreinigung gezielt die Antikörper aus dem Blut herausgefiltert.

Mit Dr. Adelmann als erfahrenem Experten auf diesem Sektor werden wir eine neue Anlaufstelle für Menschen schaffen, die sich regelmäßig einer Apherese unterziehen müssen. Das können Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose oder anderen Autoimmunerkrankungen sein. Wir wollen das Versorgungsangebot in der Region ausbauen und ich bin mir sicher, dass es für manchen chronischen Patienten einen deutlichen Zugewinn an Lebensqualität bedeutet, wenn die Wege kürzer werden, um eine entsprechend erfolgreiche Behandlung erhalten zu können.