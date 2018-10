Monatsreferat: „Pack die Zahl“

Weilburg Das Familienbüro und -zentrum Weilburg bietet am Dienstag, 30. Oktober, von 17 bis 19 Uhr sein nächstes Monatsreferat im Sitzungsraum im Westturm der Hainkaserne an. Das Thema lautet „Pack die Zahl – Spielerisch zum Zahlverständnis“. Referentin ist Gabi Preiß vom „Zahlenland“ in Bad Camberg. Sie richtet den Blick auf die Bedeutung der Wahrnehmung für das Zahlverständnis. Für Tagespflegepersonen werden drei Unterrichtseinheiten angerechnet. Die Teilnahme ist kostenfrei. Spenden sind möglich. Anmeldungen sind ab sofort bis Freitag, 26. Oktober, unter Tel. (06471) 9567141 und auch per E-Mail an familienbue­ro@dksb-lm.de möglich. (red)