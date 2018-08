Großen-Linden Zum ersten Mal hat ein ein Turncamp der Turnerjugend Mittelhessen stattgefunden. Zum Training in der TV Halle in Großen-Linden meldeten sich 33 motivierte Turnerinnen und Turner aus sechs verschiedenen Vereinen des Turngaus an – diesmal zur Freude der Organisatoren auch acht Jungen. (red/Foto: privat)