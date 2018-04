Motoren dröhnen auf der Strecke

Die Motocrosspiloten des Nordrhein-Cups machen hier Station, um ihre Fähigkeiten zu beweisen.

Das Reglement sorgt am Rennsonntag dafür, dass nicht wie üblich Fahrer von Motorrädern einer Hubraumklasse gegeneinander antreten. Die Starts der drei Soloklassen erfolgen nach dem Leistungsvermögen der Piloten gestaffelt. Die Trainingsläufe sind am Vormittag. Ab 12.45 Uhr geht es in die je zwei Rennläufe je Klasse.

Abgerundet wird das Programm durch die Akrobaten der Seitenwagen-Veteranenklasse. Zu Eintrittpreisen von acht Euro für Erwachsene und fünf Euro für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren können die Topklassen des Events bestaunt werden. Unter 13-Jährige zahlen nichts.

Die Siegerehrungen finden abends im Festzelt ab etwa 18 Uhr statt.

Weitere Infos sind unter www.msc-laubus-eschbach.de erhältlich. (red)