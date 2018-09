Motorradfahrer feiern Gottesdienst

Am Samstag (8. September) referiert der Geologe und theologische Referent aus Kirchzarten im Breisgau ab 19.30 Uhr über das Thema „Naturkatastrophen – Was kommt auf uns zu?“ im Gemeindezentrum (Günteroder Straße 32).

Ernst ist Geschäftsführer eines Forschungsinstitutes für Geowissenschaften und Glauben. Seinem Vortrag legt er folgende Fragen zugrunde: „Können die Wissenschaften eine Zunahme katastrophischer Naturereignisse bestätigen? Was kommt als nächstes? Wie erleben betroffene Menschen solche Schicksalsschläge? Was sagt die Bibel dazu?“. Am Sonntag beginnt um 10.30 Uhr der 14. Motorradfahrer-Gottesdienst im Gemeindezentrum. Der passionierte Motorradfahrer Martin Ernst predigt über das Thema „Dein Blick ist dein Ziel“. Als Band tritt die Projektgruppe der Freien evangelischen Gemeinde Hohenahr-Altenkirchen auf.

Touren starten am Sonntag

Für die Besucher gibt es kostenlose Verpflegung. Nussecken, Kaffee und Getränke warten bereits zur Begrüßung. Nach dem Mittagessen sind Touren geplant. Vom Anspruchsniveau und von der Streckenlänge soll für jeden etwas dabei sein.

Die Ausfahrt erfolgt in sechs Gruppen auf unterschiedlichen Routen Richtung Ebsdorfergrund. Nach der Rückkehr ins Günteroder Gemeindezentrum gegen 16 Uhr wird bei Kaffee und Kuchen Gelegenheit für „Benzingespräche“ und Austausch bleiben. (hlp)