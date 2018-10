Motorradfreunde aus aller Welt beim Herbsttreffen

LANGGÖNS Bereits zum 22.Mal hat der Motorradclub (MC) Hüttenberg zu seinem dreitägigen Herbsttreffen befreundete Motorradfahrer eingeladen. Viele Teilnehmer reisten bereits am Freitag an und hatten ihre Zelte mit dabei, die sie auf dem Zeltplatzgelände des Spielmannszugs Langgöns aufstellten. Aus allen Teilen Deutschlands, aber auch aus Polen, Frankreich und Luxemburg waren die Teilnehmer nach Langgöns gekommen. Beim Herbsttreffen konnten sich auch alle wiedersehen, die bereits im Februar an der ersten MC-Winterparty in Hüttenberg teilgenommen hatten. Zur Tradition des Herbsttreffens gehört auch der soziale Aspekt, denn der Erlös der Tombola wird für einen noch zu bestimmenden sozialen Zweck im heimischen Raum eingesetzt. Über 13 000 Euro hat der Motorradclub in den vergangenen Jahren bereits gespendet. Deshalb sind auch die heimischen Firmen gerne bereit, die Tombola mit Preisen zu bestücken. 900 Preise gab es diesmal beim Herbsttreffen zu gewinnen. (wi/Foto: Wißner)