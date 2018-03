Motto: „Benefiz für Kids“

Die Besucher erwartet ein Musikprogramm mit in der Region bekannten Künstlern wie Insert Coin, Die Usinger, Hanne Kah, David Liedtke & Andrei Nistor. Ebenfalls auf der Bühne steht der von „The Voice of Germany“ bekannte Limburger Sänger und Songwriter Bobby Bobbs’n, der die Idee zum Benefizkonzert hatte.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind möglich. Der Erlös der Veranstaltung fließt in den Bau einer Schule im Dorf Anyinamae im Herzen Ghanas. Die Schulklasse besteht derzeit aus einem Dach auf Holzpfählen. „Das ist so auf keinen Fall weiter tragbar“, sagt Bobby Bobbs’n. Bei Regen sei aktuell prinzipiell kein Unterricht möglich. Dann bilde sich nämlich ein kleiner Bach im Klassenzimmer. Die Ziegen des Dorfes nutzten dann den Platz als Unterstellmöglichkeit. Laut dem Förderverein müssen 40 000 bis 50 000 Euro aufgebracht werden, um die Zustände für die Kinder zu verbessern. 12 000 Euro hat der Verein bislang schon zusammen. Bobby Bobbs’n hat in der Woche des Konzerts Geburtstag und bittet seine Freunde darum, ihm statt persönlicher Geschenke nach Steeden lieber eine Spende für das Schulprojekt in Ghana mitzubringen.

Für den guten Zweck treten die Künstler ohne Gage auf

In Steeden gibt es auch eine Tombola, bei der unter anderem ein Candlelight-Dinner für zwei Personen und Kinokarten zu gewinnen sind. Wer Tombolapreise oder Geld für das Projekt spenden möchte, kann sich per E-Mail an mail(at)bobby-bobbsn.de melden. Ältere und körperlich beeinträchtigte Personen können sich einen Sitzplatz reservieren lassen.

Bobby Bobbs’n dankt seinen mitwirkenden Künstlerkollegen, die alle ohne Gage auftreten. Die Stadt Runkel unterstützt ebenfalls, so dass vom Gewinn des Abends keine Miet- und Reinigungskosten für die Halle abgehen müssen. (red)