Motto: „Du fühlst was du fühlst“

Dieser findet am Samstag, 27. Oktober, von 10 bis 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Essershausen und am Sonntag, 28. Oktober, von 11 bis 14 Uhr auf dem Blumenhof in Weilmünster statt. Das Motto lautet „Du fühlst was du fühlst“.

Die Teilnehmer lernen spielerisch Grundlagen des Theaterspiels kennen. Körper und Stimme, Bewegung und Tanz, Rhythmus und Gefühle sind wichtige Elemente der Theaterkunst. Möglich ist, dass es als Abschluss am Sonntag eine Vorführung auf der Bühne des Blumenhofs gibt. Die Workshopleitung haben die Schauspieler und Theaterpädagogen Ekkehart Voigt und Marina Lahann.

Die Teilnahme kostet insgesamt 120 Euro für Erwachsene und 60 Euro für Kinder inklusive eines Mittagessens am Sams­tag und Getränken.

Anmeldungen sind bei Ekkehart Voigt unter Tel. (06472) 911561 und auch per E-Mail an kuhu­stall@web.de möglich. (red)