Motto: „Natur am Fluss“

Treffpunkt ist an der Kreissparkasse am Postplatz. Von der Kreissparkasse Weilburg führt der Weg vorbei am Rollschiff bis zum Zeltplatz gegenüber des Schiffstunnels. Dort wird eine Rast eingelegt. Spiele und ein Lahn-Quiz runden den Waldspaziergang ab.

Nötig ist wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und Verpflegung für unterwegs. Die Wege sind für geländegängige Kinderwagen befahrbar. Dauer und Länge des Spaziergangs werden an die Wettersituation angepasst. Sollten die Wetterbedingungen schlecht sein, wird auch kurzfristig abgesagt.

Um Anmeldungen bis Dienstag, 12. Juni, wird gebeten bei Katrin Kohl vom Familienbüro und -zentrum Weilburg des Kinderschutzbundes Limburg-Weilburg, Tel. (06471) 9567141, E-Mail: familienbuero(at)dksb-lm.de möglich. (red)