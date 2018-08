Motto: „Operette! Operette!“

Das Motto lautet „Operette! Operette!“. Die Siegbrunn Musiktheater Akademie präsentiert zehn Operetten in Kostümen. Sänger sind Christina Diel-Theobald, Nadine Schuster, Steffen Reineck, Anika Köpge, Christian Reim, Carmen Rodriguez, Anika Reim, Andrea Blumendritt, Christoph Schlimm sowie Waldbrunns Bürgermeister Peter Blum. Auch Kammersänger Erwin Stephan zeigt sein Können. Am Klavier spielt Larissa Kurmatschewa. Tickets sind im Vorverkauf für 13 Euro an der Aral-Tankstelle in Ellar und bei Erwin Stephan erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 16 Euro. (red)