Hadamar Unter dem Motto „Sing and Swing“ steigt am Montag, 11. Juni, ab 19.30 Uhr in der Aula der Schule ein Sommerkonzert der Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar. Vier Chöre präsentieren eine Vielfalt von Chor- und Instrumentalsätzen in mehreren Sprachen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind möglich. (red)