Mountainbike fahren

Zwei Fahrstrecken (26 und 48 Kilometer) in reizvoller Mittelgebirgslandschaft stehen zur Auswahl. Start und Ziel befinden sich am Schützenhaus in Netphen-Irmgarteichen. Gestartet werden kann von 8.30 bis 12 Uhr. Die Streckenbeschreibung ist am Start aus dem aushängenden Streckenplan ersichtlich.

Es gibt zwei Verpflegungsstellen

Unterwegs werden an zwei Kontrollposten wieder Bananen, Müsliriegel und Getränke gereicht. Anschließend findet am Schützenhaus eine kleine Bikerparty statt. Bei Musik, Gegrilltem, Kuchen und Getränken können sich die Teilnehmer und Besucher über die neuesten Trends im Bereich Mountainbiking austauschen und fachsimpeln. Auch Teilnehmer mit Elektrobikes sind willkommen. Jeder Teilnehmer sollte mindestens zehn Jahre alt sein. (red)