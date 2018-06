Mozart erklingt in der Kirche

Braunfels Für Sonntag, 10. Juni, ab 17 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde Braunfels zum Konzert in die Friedenskirche in der Gartenstraße 25 ein. Es findet in Erinnerung an den ehemaligen Kantor Kurt-Wilhelm-Sauerwein statt. Es musizieren Kreiskantor Moritz Krotz, Anastasia Sheleg, Anna Fust, Kirchenmusikdirektor Joachim Eichhorn und Dr. Pastorel Sonne. Der Eintritt ist frei. (red)