Mpaata improvisiert in Englisch

Marburg Am Freitag, 23. Februar, lädt der Kulturladen KFZ zur Impro-Show in englischer Sprache mit Williams Otako Mpaata aus Uganda und dem Fast Forward Theatre ein. Beginn ist um 20 Uhr im KFZ (Biegenstr. 13). Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 5 Euro plus Gebühr.