Münchhäusermusizieren

Aßlar Zum großen Wochenende der Blasmusik lädt die Stadt Aßlar für den 10. und 11. November in die Stadthalle ein. Auf ihrer Herbsttour präsentieren „Die Fidelen Münchhäuser“ die großen Meister der Böhmischen Blasmusik. Das Konzert beginnt am Samstag um 20 und am Sonntag um 15 Uhr.