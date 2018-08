Mundartgottesdienste zum Thema „Wasser“

Weilburg Am Samstag, 11. August, halten die beiden Prädikantinnen Heidrun Ulrich und Heidrun Nickel gleich zwei Mundartgottesdienste: ab 16.30 Uhr in der Christuskirche in Odersbach und ab 18 Uhr in der Auferstehungskirche in Waldhausen. Nicht nur die Predigt und die biblische Lesung werden auf hessisch vorgetragen. Auch die Lieder und die liturgischen Stücke haben die beiden in den Dialekt übertragen. Selbst für das Vater Unser und das Glaubensbekennt­nis gibt es Mundartversionen. Damit nicht nur Mundartprofis alles verstehen können, gibt es Liedblätter. Thema der Gottesdienste ist das Lebenselixier Wasser. Die Prädikantinnen haben sich als Bibelwort die Jahreslosung „Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“ ausgewählt. Am Samstag, 18. August, werden die Mundartgottesdienste ab 16.30 Uhr im Gemeindesaal in Ahausen und ab 18 Uhr in der Friedenskirche in Kirschhofen wiederholt. Unser Bild zeigt die Christuskirche in Odersbach. (red/Foto: Heinz-Jürgen Deuster)