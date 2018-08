Museen Hessens kennenlernen

Marburg-Cappel Kunst- und Kulturminister Boris Rhein hat 17 Hessische Museumskoffer der Dachmarke „Kultur in Hessen“ an Grundschulen in Mittelhessen übergeben. Über 50 Schülerinnen und Schüler freuten sich über die bunte Schatzkiste und nahmen die Museumskoffer in Empfang. Hiermit lernen Dritt- und Viertklässler die Landesmuseen, Schlösser und Gärten spielerisch und anschaulich kennen. Der Koffer bietet eine Auswahl an spannenden Objekten wie die Kopien einer römischen Münze und einer Öllampe aus dem Römerkastell Saalburg. (red/Foto: HMWK)