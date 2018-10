Museum zeigt mehr  als 90 alte Polizeiautos

Unter dem Motto „Mobile Kulturgeschichte live erleben“ wartet das Museum dazu von 11 bis 17 Uhr mit über 90 auf Hochglanz polierten historischen Polizeioldtimerfahrzeugen auf.

Die historischen Polizeifahrzeuge der Marburger Museumsmacher, angefangen von einem Fiat 500 bis hin zum Panzerwagen, sind in zwei Hallen und auf einer Freifläche ausgestellt. Jedes der Fahrzeuge ist mit einer Schautafel beschrieben.

Neu in der Sammlung ist ein originaler Streifenwagen VW Passat der Baureihe B 2 (Typ 32 B) aus dem Jahr 1986. Der Eintritt in das Polizeioldtimer-Museum ist frei. Das Museum befindet sich an der Kreisstraße 69 in Richtung des Stadtteils Cyriaxweimar.

Weitere Infos gibt es online unter www.polizeioldtimer.de. (red)