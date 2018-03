Musical geht auf Tour

„Das ist eine moderne Produktion, die gleichzeitig das 80er-Jahre-Gefühl vermittelt“, sagte Jens Schoenenberg, Geschäftsführer der Produktionsfirma 2Entertain. Das Musical, das 2008 Weltpremiere in England feierte, kommt im September ins Mehr!-Theater nach Hamburg und geht danach auf Tournee durch weitere deutsche Städte. Erzählt wird die Geschichte der 18-jährigen Alex, die von einer Karriere als Tänzerin träumt. Noch verdient sie tagsüber ihr Geld als Schweißerin, nachts arbeitet sie als Tänzerin in zwielichtigen Bars. Einige Rollen sind schon besetzt: So übernimmt Sängerin Gitte Haenning die Rolle von Hannah, die Alex hilft und unterstützt. „Ich liebe diesen Film und ich habe eine alte Liebesaffäre mit Hamburg“, so Gitte. (dpa)