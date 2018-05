Musik lässt den Regen spüren

Der Studiomusiker, Arrangeur und Komponist aus Köln hatte eine Vielzahl an musikalischen Stücken im Gepäck und schaffte es immer wieder aufs Neue, Stimmungen zu transportieren.

Seiner Musik sind dabei keine stilistischen Grenzen gesetzt. Besonders seine Eigenkompositionen lassen viel Raum zur Interpretation. Er nimmt sein Publikum in „Spring in Florence“ mit über grüne Wiesen, lässt in „Rain Colours“ einen warmen Sommerregen spüren, um dann mit „Blue Gras and green Mountains“, einem dynamischen Countrysong, komplett „andere Saiten aufzuziehen“.

Inspiriert durch die Eindrücke an der Nordsee entstand vor Ort „Mit Blick aufs Meer“, ein wunderbarer Song mit Tiefgang und in „The skipped Beat“ (der ausgelassene Schlag) ein heiteres Arrangement, welches ihm zu lang erschien und der Künstler es einfach kürzte. Überhaupt hat er sein Instrument buchstäblich voll im Griff. Es wird geslappt, getappt und gezupft, teils in zweihändiger Percussion auf den Corpus geklopft. Dabei strahlte er eine Ruhe und Gelassenheit aus, lächelnd versunken in seine Musik und eins mit seinem Instrument.

Immer wieder suchte Markus Segschneider aber auch den Dialog zum Publikum und offenbarte einen feinsinnigen Humor. Seine eigenwillige Seite lebt er aus, wenn er sich gegen erwartete „Beatles Medleys“ verweigert und stattdessen fünf Songs der britischen Band „The Shadows“ covert.

Ganz ohne Beatles blieb es dann aber doch nicht. Mit „And I love her“ von Paul Mc Cartney begeisterte er ebenso wie mit „Highwayman“ von Jimmy Webb. Natürlich durfte Chuck Berry nicht fehlen und Segschneider verblüffte die Gäste mit dem bekannt prägnanten Intro in vielfältigen Versionen.

Vielfältigkeit ist eine seiner Stärken, denn er bedient sich mehrerer Genres. Ob Jazz, Folk Country oder Pop – das Repertoire scheint grenzenlos. Ein beeindrucktes Publikum lauschte gebannt dem versierten Gitarrenspiel und war gleichermaßen fasziniert von der einzigartigen Fingerfertigkeit. „Grandios“, raunte es aus dem Publikum.

Die Liebhaber der Akustik-Gitarrenmusik sind an diesem Abend vollends auf ihre Kosten gekommen und verabschiedeten den Kölner Musiker mit langanhaltendem Applaus.