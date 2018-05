Musik ohne Grenzen erleben

Klassische Arien, Pop-Hymnen, Rock-Klassiker – in ihrer neuen Show performen „The 12 Tenors“ die größten Hits aller Zeiten. Mit ihren kraftvollen Stimmen und ihrer mitreißenden Energie ist kein Genre vor ihnen sicher. Mit ihrem klassischen und modernen Sound verbinden sie den Geschmack von Generationen. Das Publikum kann sich auf Musik ohne Grenzen, eine Lichtshow, eindrucksvolle Choreographien und Moderationen freuen.

Tickets ab 47,40 Euro sind in der Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 151, Tel. (0271) 2330727, an der Konzertkasse der Siegener Zeitung, Obergraben 39, Tel. (0271) 5940350, im EuroTicketStore Weidenau, in der Musicbox Dillenburg und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. (red)