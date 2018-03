Musik passt zu Kostümen

Ermittelt wurden die Vereinsmeister in der Dressur und im Springen. In der Dressur konnte Stephanie Wagner mit Eneas Grannus den Titel erringen. Sie siegte in zwei Dressurprüfungen der Klasse A, wobei es sich bei einer der beiden Prüfungen um eine Kür handelte, bei der es galt, die Musik, das Kostüm des Reiters sowie die Aufmachung des Pferdes auf ein frei gewähltes Thema abzustimmen.

Lisa Harth gewinnt erneut

Die Siegerkür von Stephanie Wagner stand unter dem Motto „König der Löwen“. Siegerin der Medium-Tour wurde Lisa Harth. Hier galt es, einen Springreiterwettbewerb und einen Dressurreiterwettbewerb erfolgreich zu bestreiten. Der jungen Reiterin gelang es bereits zum zweiten Mal in Folge, diesen Titel zu erringen. Leni Fischer konnte die Small-Tour für sich entscheiden, da sie im einfachen Reiterwettbewerb und der anschließenden Stallrallye überzeugen konnte. (red)