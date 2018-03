Musik und viel Leckeres

Weilmünster-Wolfenhausen Am Sonntag, 3. Dezember, trifft man sich auf dem Weihnachtsmarkt in Wolfenhausen. Ab 11 Uhr locken rund 25 Stände in den alten Ortskern. Dort gibt es kulinarische Köstlichkeiten, Selbstgebasteltes, Winterliches und viel Weihnachtliches. Um 16.30 Uhr kommt der Nikolaus vorbei.