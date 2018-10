Musik weckt beste Erinnerungen

Er wurde von vielen „Experten“ schon niedergeschrieben, doch der deutsche Schlager lebt. Die Schlagerlegenden Lena Valaitis, Ireen Sheer, Peggy March, Michael Holm und Graham Bonney stehen seit gut fünf Jahrzehnten auf den Bühnen. Ihre große Zeit waren die 1960er bis 1980er Jahre.

Vor allem ältere Schlagerfans erinnern sich gerne an die Zeit, als beliebte TV-Straßenfeger wie „Musik ist Trumpf“, „Erkennen Sie die Melodie“, oder die „ZDF-Hitparade“ die Nation vor den Fernsehschirmen versammelte.

Peggy March hat seit ihrem Debüt aus dem Jahr 1965 „Mit 17 hat man noch Träume“ ein Abo auf Ohrwürmer

Fast pünktlich zur angegebenen Zeit erlosch im mit 650 Fans gut gefüllten Erwin-Piscator-Haus die Saalbeleuchtung. Der schwarze Vorhang hob sich. „Samstag, 13. Oktober, 19.33 Uhr. Hier ist Marburg, und hier sind die Schlagerlegenden.“ Mit diesen Worten begrüßte Moderatorin Christin Deuker in Anlehnung an den legendären ZDF-Star-Moderator Dieter Thomas Heck die Besucher, während im Hintergrund Aufzeichnungen der unvergessenen „ZDF-Hitparade“ über die Monitore flimmerten.

Im Publikum kam sofort das Schlagergefühl dieser Zeit auf. Es folgte ein fast dreistündiges Konzert mit Hits der 60er, 70er und 80er Jahre über aktuelle Songs bis hin zu Rock‘n‘Roll-Einlagen. Die Besucher – sie waren unter anderem auch aus dem Hinterland oder dem Gießener Raum angereist – bedankten sich mit stehenden Ovationen.

Man schrieb das Jahr 1973, als die junge Ireen Sheer ihren ersten großen Hit „Goodbye Mama“ landete. Fortan war sie häufig in der „ZDF-Hitparade“ zu sehen. Sie vertrat 1978 mit „Feuer“ Deutschland beim „Grand Prix Eurovision de la Chanson“, wie der „Eurovision Song­Contest“ (ESC) damals hieß. Ihre Hits wie „Xanadu“, oder „Heut‘ Abend hab ich Kopfweh“ sowie ihr aktueller Song „Show Time“ sind noch immer Dauerbrenner auf jeder Schlagerparty.

Auch die gebürtige Litauerin Lena Valaitis ist noch immer ein gern gesehener Gast. Mit „Johnny Blue“ vertrat die in München wohnhafte Sängerin Deutschland 1981 beim ESC. Mit Hits wie „Ich hab dir nie den Himmel versprochen“, der Ballade „Das Buch des Lebens“ oder dem Schlager „Ob so oder so“ begeisterte sie die Fans.

Unvergessen bei den Schlagerfans ist auch Graham Bonney. „Wähle 333 am Telefon“ war sein größter Hit. Mit dem charakteristischen Londoner Nuschelakzent eroberte er mit weiteren Ohrwürmern wie „Supergirl“, „Siebenmeilenstiefel“, oder „Hallo Taxi“ in den späten 60er und frühen 70er Jahren die Herzen der deutschen Schlagerfans.

Mit Erinnerungen an den unvergessenen Udo Jürgens eröffneten Otti Bauer und sein Orchester, die seit über 20 Jahren zu den führenden Unterhaltungsensembles gehören, den zweiten Teil des Abends.

Die in Florida lebende Peggy March hat seit ihrem Debüt aus dem Jahr 1965 „Mit 17 hat man noch Träume“ ein Abo auf Ohrwürmer. „Einmal verliebt, immer verliebt“, „In der Carnaby Street“ oder „Memories of Heidelberg“ sind Hits, die jeder mitsingen konnte. Einen weiteren musikalischen Glanzpunkt setzte auch Michael Holm. Er war in der Hitparade mit seinen Erfolgen wie „Barfuß im Regen“, „Mendocino“ oder „Tränen lügen nicht“ häufig zu Gast. Er hat mehr als 1000 Lieder für andere Künstler geschrieben. Und mehr als 20 Titel katapultierten den Entertainer zwischen 1969 und 1981 in die deutschen Charts. Mit der Schlagerlegenden-Hymne „Schick ein Lied um die Welt“ verabschiedeten sich alle Künstler von der Bühne.

Und wie es sich für eine stimmungsvolle Show gehört, durfte auch eine charmante Moderatorin nicht fehlen: Christin Deuker führte souverän, mit viel Witz und Augenzwinkern durch die kurzweilige und dritte Auflage der Schlagerlegenden-Tour. Viel mehr konnte und durfte man von diesem „Supersamstag“ auch nicht erwarten.