Musikalische Vielfalt beim Adventskonzert

Erneut freuten sich die Veranstalter über den Besuch dieser Veranstaltung, waren doch fast alle der ca. 300 Sitzplätze besetzt. Moderiert wurde das Konzert von Pfarrer Hartmut Eglinsky, der seit September auch für die Kirchengemeinde Manderbach als Seelsorger tätig ist. Eingangs stellte er fest, dass viele Lieder Gebete seien, die adventlichen Charakter hätten.

Der Posaunenchor eröffnete den Reigen musikalischer Vielfalt mit einer modernen Fassung des Chorals „Wie soll ich dich empfangen“, was von mehr als 25 Blechbläsern unter der Leitung von Johannes Weg sehr gut intoniert wurde. Der Schulchor folgte mit dem spanischen „Zumba, zumba“ und „Der Retter kommt“. 26 Grundschüler/innen, geleitet von Eva Kloft und untermalt von diversen kleinen Schlaginstrumenten brachten beide Titel in erstaunlicher Qualität zu Gehör.

Alle stimmten in den vierstimmigen Kanon „Mache dich auf und werde Licht“ ein, von Jochen Hermann am E-Piano instrumental gestützt und untermalt. Nachfolgend der Posaunenchor mit dem katholischen Wallfahrtslied „Maria durch den Dornwald ging“, variabel in der Intonation und ausdrucksvoll dazu. Ganz anders, man könnte auch kontrastierend sagen, Andreas Piepenburg mit seinen Mädels (seine Tochter Emelie, Stine Enseroth und Ellie Hermann), die „10000 Gründe“, ein Pop-Song in christlichen Kreisen und „Mitten in der Nacht“ sehr schön vortrugen, wobei Andreas Piepenburg im zweiten Lied erneut nicht nur die instrumentalen, sondern auch seine vokalen Fähigkeiten einbrachte.

Alsdann ließ der Posaunenchor ein Vorspiel zu der Volksweise „Am Weihnachtsbaum“ erklingen, worauf die gesamte Zuhörerschaft eingeladen war, die drei Strophen des Volksliedes mitzusingen. Auch bei dem nachfolgenden Choral „Macht hoch die Tür“, den Pfarrer Hartmut Eglinsky zu einem Gebet inspirierte, waren alle Anwesenden eingeladen, die drei Strophen mit anzustimmen, wobei der Chor in den Strophen zwei und vier den Chorsatz von Johannes Giffey einfühlsam vortrug. Anschließend sangen sie, ebenfalls unter der Leitung von Roland Metz, den eher besinnlichen Chorsatz von Horst Krüger zu dem Lied „Kommt und seht“. Dem folgten „Er kommt bei uns an“ und „Lasst uns anbeten den Herrn“, beide Chorsätze von Ute Orth, gemeinsam von „CHORnetto“ und dem Gemischten Chor vorgetragen, dirigiert von Ralf Hermann.

Einen neuen Akzent setzten Janina Grove (Querflöte), Eva Kloft (E-Piano) und Simone Thielmann (Cello) mit dem viersätzigen Concertino in D-Dur von F. Küchler, eine gelungene Premiere!

Unter der Leitung von Ralf Hermann sang „CHORnetto“ mit „Im Stall“ und „Was nie ein Auge gesehen“ modernes weihnachtliches Liedgut. Beide Chöre der Evangelischen Gemeinschaft wurden von Jochen Hermann am E-Piano begleitet.

Vor dem Finale des Posaunenchors mit „Mary’s Boy Child“ ermutigte Reimund Kloft zu einer freiwilligen Spende für zwei schwer erkrankte Kinder aus Manderbach, quasi als Dank für den musikalisch wertvollen und abwechslungsreichen Nachmittag, zu dem kein Eintritt erhoben worden sei.

Johannes Weg bedankte sich bei allen Sängerinnen und Sängern, bei den Gästen und den Gastgebern. Ausdrücklich sei hier noch einmal den beiden Technikern gedankt, was leider in der Veranstaltung vergessen wurde.