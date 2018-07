Musikalische Zeitreise in die Sechziger

Schlager, Beat, Jazz und Folk sind die großen Musikströmungen dieser Zeit. Auch in Mittelhessen machten zu dieser Zeit zahlreiche junge Menschen ihre ersten Gehversuche in eigenen Bands. So erging es 1964 auch den Gründern der späteren „Worried Skiffle Gamblers“, die anfänglich zwischen Volksmusik und Jazz schwankten, bevor sie mit Waschbrett, selbstgebautem Teekistenbass und Gitarre hinaus in die Welt zogen.

Das Konzert beginnt um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Das Wettertelefon ist ab 10 Uhr unter (01 71) 7 81 36 06 erreichbar. (red)