Musikalische Zeitreise in die achtziger Jahre

Mancher erinnert sich noch an die Single „Ich will Spaß“ des deutschen Musikers Markus oder an die vielen Hits von Falco, der mit seinem Hit „Rock Me Amadeus“ sogar die amerikanischen Singlecharts stürmte. In den Achtzigern produzierte Michael Jackson „Thriller“, Madonna stürmte die Charts mit Hits wie „Like A Virgin“ und „La Isla Bonita“. Die Hits aus dieser Zeit werden bis heute oft gespielt. Was lag daher näher, als die Hits dieser Zeit in einem Konzert aufleben zu lassen: Die Faulbachlerchen aus Winkels nahmen sich der Sache an und arrangierten ein Konzert mit fünf Chören aus der Umgebung.

Wie sehr die Achtziger- Hits noch in Mode sind, das zeigte sich am Interesse des Publikums. Bis auf den letzten Platz gefüllt war das Winkelser Bürgerhaus, zu dem Moderator Wolfgang Schermuly die Chöre „Sound of Umtal“, „Cantemus Klein Altenstädten“, „HohenTONahr“, „Allegro“ Werdorf, „Joy To Sing“ und natürlich den Gastgeber, „Die Faulbachlerchen“, begrüßen konnte.

Eingestimmt wurden die Gäste von den Faulbachlerchen mit ihrem Dirigenten Peter Ferdinand Schönborn. Mit „Solang man Träume noch leben kann“ von der „Münchener Freiheit“ sorgten sie gleich für einen Höhepunkt des Konzerts. Es folgte der Chor „Sound of Ulmtal“, der unter der temperamentvollen Dirigentin Sandra Weiler gleich zwei Lieder von Nena zu Gehör brachte. Das Publikum sang ohne Aufforderung kräftig mit. Dirigent Peter Ferdinand Schönborn gestaltete mit „Cantemus Klein-Altenstädten“ unter anderem „Mambo“ von Herbert Grönemeyer.

Richtig Schwung brachte Dirigent Steffen Beppler mit seinen Sängern und Sängerinnen von „HohenTONahr“ auf die Bühne. Mit „Ich wollte nie erwachsen sein“, „Tabaluga“ und „Only you“ traf er genau den Geschmack des Publikums.

Kleiner Exkurs in die Fünfziger

Mit dem Chor „Allegro Werdorf“ bot Sandra Weiler „Dein ist mein ganzes Herz“, „Major Tom“ und „Blaue Augen“. Der große Chor „Joy to Sing“ aus Dillhausen ließ schließlich unter der Leitung von Jacob Winter die Zeit vor den Achtzigern mit „Capri-Fischer“ und „Wonderful World“ aufleben.

Frenetisch gefeiert wurden zum Schluss die Faulbachlerchen mit „Mad World“ und „Über sieben Brücken musst du gehen“. Zwei Zugaben wurden gefordert. (ts)