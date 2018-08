Siegbach-Tringenstein Ein musikalischer Abend mit dem christlichen Sänger und Liedermacher Henner Gladen aus Eschwege findet am Sonntag, 2. September, in Tringenstein statt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Vereinshaus der christlichen Gemeinschaft (An der Herrmannshecke). Interessierte sind dazu willkommen. (red)