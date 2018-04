Musikalischer Gottesdienst

Herborn-Merkenbach Der Gospel-Pop-Chor des evangelischen Dekanats an der Dill gestaltet am Sonntag, 22. April, einen Gospel-Gottesdienst in Merkenbach mit. Beginn ist um 18 Uhr in der evangelischen Kirche.

Außerdem wirken Thomas Bechtum (Piano) Werner Gössl (Schlagzeug), René Germann (Gitarre), Andreas Rau (Bass) sowie Sergei Weigand (Saxophon) mit.

Die Leitung hat Dekanatskantorin Andrea Zerbe. Der Eintritt ist frei. (hjb)