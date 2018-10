Musiker singen für den guten Zweck

Stephan Gürtler vom Förderkreis der Lebenshilfe hatte Hans Joachim Schupp, Chef der Cäcilia-Chöre Lindenholzhausen, von der Arbeit der Lebenshilfe erzählt und der meinte dann: „Da machen wir was.“ Gesagt, getan.

Den ersten Teil des Konzertes bestritt die Kantorei der Schlosskirche Weilburg unter der Leitung von Kantorin Doris Hagel. Als Solistinnen hatte sie sich Hannah Gries (Sopran) und Alison Browner (Alt) dazugeholt. Andreas Frese sorgte bei einigen Stücken für eine stilvolle Klavierbegleitung.

Auch den Männerchor Cäcilia Lindenholzhausen unter der Leitung von Matthias Schmidt begleitete Frese im zweiten Teil des Programmes. Unter dem Titel „Lieder des Lebens“ eröffneten zunächst nur die Männer der Kantorei zusammen mit Alison Browner das Konzert mit dem „Ständchen“ von Franz Schubert (1791–1828). Der Männerchor fungierte hierbei als Echo auf die Altstimme.

Mit dem „Nachtlied“ und „Der Mensch lebt und besteht nur eine kleine Zeit“ präsentierte die Kantorei danach gleich zwei schwierige Chorsätze von Max Reger (1873–1916). Ein sehr schönes Duett sangen dann die beiden Solistinnen mit Robert Schumanns (1810– 1856) „An den Abendstern“. Beide Stimmen passten vorzüglich zueinander und ergaben einen wundervollen Gesamtklang.

Bedauerlich, dass für die Begleitung von Andreas Frese kein Flügel zur Verfügung stand. Das elektronische Keyboard hatte leider einen etwas metallischen Klang.

Dann reihten sich die beiden Solistinnen, die übrigens einmal Lehrerin und Schülerin waren, in eine kleine Frauenchor-Besetzung ein und brachten „Laudate pueri“ von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809– 1847) zu Gehör. Das hörte sich an, als ob Engel singen.

Sehr emotional auch ein weiteres Solistinnen-Duett, „Wenn ich in deine Augen seh“ von Fanny Hensel (1805–1847), ebenso „Ich harrete des Herrn“ von Mendelssohn Bartholdy.

Eine Glanzleistung zeigte dann Hannah Gries gemeinsam mit dem Chor in „Mirjams Siegesgesang“ von Franz Schubert. Sehr selbstbewusst sang die junge Interpretin. Man konnte den Eindruck gewinnen, alle sollen es hören. Aufgebaut mit einer gewissen Dramatik, sang der Chor geheimnisvoll, manchmal fast flüsternd und genoss sichtlich die lebhafte Schluss-Fuge. Frese erwies sich einmal mehr als bravouröser Begleiter. Alle Akteure wurden mit lang anhaltendem Applaus belohnt.

Mit wunderbar vollem Männerchorklang eröffneten die Sänger aus Lindenholzhausen mit „Landerkennung“ von Edvard Grieg (1843–1907). Ein breit gefächertes Programm hatte Matthias Schmidt ausgesucht.

So folgte das berühmte „Ave Maria“ von Franz Biebl (1906–2001) mit sehr fein abgestufter Dynamik, gefolgt vom Gospel „I am bound for the promised land“ von Emily Crocker (*1949).

Bei der unisono gesungenen ersten Strophe klangen die mehr als 50 Sänger tatsächlich, als ob es eine Stimme wäre. Dass es wundervoll klingt, wenn so viele Sänger leise, aber sehr präsent singen, zeigten die Männer um Schmidt mit „All night, all day“ im Arrangement von Kunibert Koch (*1944). Da geben die Engel doch gerne auf einen Acht, wie es im Text des Liedes weiter heißt.

Mit einem eigenen Arrangement des Chorsatzes „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ erfreute Schmidt das Weilburger Publikum und steigerte mit jeder Strophe die Lautstärke. Eine angenehme Gänsehaut dürfte wohl bei der alten schottischen Weise „Loch Lomond“ im Arrangement von Jonathan Quick (*1970) die Zuhörer beschlichen haben.

Flott und sehr dynamisch sang die „Cäcilia“ den Gospel „My souls been anchored“ von Moses Hogan (1957–2003) mit einem eingebetteten Frage-und-Antwort-Spiel zwischen kleiner Besetzung und großem Chor.

Die „Cäcilia“ zeigte nicht nur einen überzeugenden Gesamtklang, sondern hatte mit Jens Basler, Johannes Otto, Meinhard Rompel, Markus Rompel und Maximilian Schmitt hervorragende Solisten in ihren Reihen. Auch mehrere Beiträge des Chores begleitete Andreas Frese wieder sehr gekonnt.

Mit dem hymnischen „Jerusalem“ von Stephen Adams (1841–1913) ging ein außerordentliches Konzert zu Ende, über das sich sowohl die Zuhörer als auch die Lebenshilfe freuen durften.