Musiker stellen Programm vor

Dirigent Michael Werner machte in der Jahreshauptversammlung deutlich, wie wichtig ihm die Nachwuchsförderung und die Entwicklung der Musiker sind. Doch für die Proben und die Ausbildung der Instrumentalisten erwartet er mehr Mitarbeit und Unterstützung.

Trotz kleinerer Besetzungen und weniger Proben zeigte das Nachwuchsorchester bei vielen Auftritten im vergangenen Jahr sein Können. Dazu gehörte ein Konzert im Bürgerhaus Erdhausen. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen funktioniert laut Michael Werner. Er verwies auf das Konzert mit dem MGV Dautphe.

Passionskonzert in katholischer Kirche

Projekte für 2018 sind neben der Nachwuchsgewinnung ein Passionskonzert am 11. März in der katholischen Kirche in Gladenbach zusammen mit dem Chor Cantelo aus Weipoltshausen und am 28. April ein Konzert in Braunfels. Die gemeinsame Bratpartie mit dem Männergesangverein soll am 9. Juni an der MGV-Schutzhütte wiederholt werden.

Mit musikalischen Einlagen zu Kirschenmarkt verabschieden sich die Musiker in die Sommerpause. Danach folgt der Wenkbacher Dorfmarkt am 5. August. Am 8. September lockt das Oktoberfest nach Erdhausen und am 17. November steht ein „Moschkonzert“ im Haus des Gastes an. Den Abschluss des Musikjahres bildet das Weihnachtskonzert, ebenfalls im Haus des Gastes.

Vorsitzender Johannes Schmalz ging auf die sinkenden Zahlen der Mitglieder ein. Aktuell hat der Verein 129 Mitglieder. Davon spielen 48 Musiker im großen Orchester und beim Nachwuchs. Schmalz dankte allen, die im Verein vorangehen und ihre Freizeit einbringen. Ein großes Lob sprach er Förderern wie Hubert Walke und Axel Baum aus, die den Musikverein vielfältig unterstützen.

Drei fördernde Mitglieder des Musikvereins wurden für ihre langjährige Treue ausgezeichnet – für 25 Jahre Günther Neumann, für 30 Jahre Leendert van Alphen. Hans Wedel ist bereits seit 50 Jahren dabei und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Von den aktiven Mitgliedern wurde Simone Leschhorn für 30 Jahre geehrt, ebenso dankte der Vorstand ihr für 26-jährige Tätigkeit als Schriftführerin.

Bei den Vorstandswahlen wurden Oliver Bens (Zweiter Vorsitzender), Simone Leschhorn (Schriftführerin), Robert Taus (Kassierer), Jens Stöfhas (Beisitzer) und Michel Welker (Nachwuchsbeauftragter) bestätigt. Neu wurde Stefan Taus als Beisitzer gewählt. Der Vorsitzende stand turnusgemäß nicht zur Wahl. Aus dem Vorstand schieden Julia Fries (stellvertretende Vorsitzende) und Normen Wagner (Beisitzer) aus. Ihnen dankte Johannes Schmalz für ihr Engagement. (pas)