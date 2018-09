Bad Laasphe Die Schüler der Musikschule "da capo" stellen beim Frühlings-Konzert am Dienstag (16. Mai) mit klassischen Werken von Bach, Mozart, Haydn und vielen anderen ihr Können unter Beweis. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr im Haus des Gastes in Bad Laasphe am Wilhelmsplatz 3. Der Eintritt ist frei. (red)