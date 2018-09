Musikzug gibt gleich zwei Konzerte

Das Orchester bereitet sich auf zwei Konzerte im Frühherbst vor.

Beste Werbung in eigener Sache machte der Musikzug mit seinem überraschenden Auftritt beim Tag der offenen Tür der Gladenbacher Feuerwehr-Kollegen. Zu deren „80er/90er Party“ steuerte auch das Weidenhäuser Blasorchester flotte Melodien bei. „Unser Flashmob war ein Riesenerfolg“, freut sich Dirigent Patrick Mühlich über die gelungene Aktion und die tolle Atmosphäre in der Halle des Feuerwehr-Stützpunkts.

Stimmungsvoll soll es auch beim Heimspiel des Musikzuges zugehen. Am Samstag, 29. September, gestalten die 30 Instrumentalisten von 11 bis 13 Uhr ein Platzkonzert im Park vor der Feuerwache in Weidenhausen (Südring). „Die Besucher können sich auf einen bunten Strauß an Melodien freuen“, verspricht Patrick Mühlich. Zum Reigen der flotten Stücke gehören Polkas, Märsche, Unterhaltungsmusik und moderne Rhythmen.

„Das Orchester möchte mit dieser Veranstaltung auf sich aufmerksam machen und seinen Bekanntheitsgrad erhöhen. Wer Lust hat, bei uns mitzuspielen, ist immer herzlich willkommen“, erklärt der Dirigent. Dabei spiele es keine Rolle, ob ein Neueinsteiger oder „alter Hase“ Interesse am Musikzug zeige. Jeder bekomme im Orchester eine fachkompetente Ausbildung an den Instrumenten.

Beim Platzkonzert am 29. September haben die Besucher auch die Möglichkeit, Eintrittskarten für ein weiteres Gastspiel des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Weidenhausen zu erstehen.

Orchester ist auch beim Brunnenmarkt dabei

Dieses findet am Sonntag, 28. Oktober, ab 16 Uhr im Musik- und Kulturhaus (MuK) in Niederwalgern statt. Dann gibt es unter anderem Film- und Musicalmelodien sowie Märsche zu hören. Das Ticket kostet fünf Euro. „Für beide Konzerte bestreitet das Orchester etliche Zusatzproben und Probenwochenenden“, betont Patrick Mühlich. Und zwischendurch streuen die Musiker noch einen Auftritt beim Gladenbacher Brunnenmarkt am 21. Oktober ein. (mi)