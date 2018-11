Nach Art des Justin Bieber

Am Donnerstag war der Sänger im Rahmen seiner „Dejavu-Tour“ zu Gast in der Kongresshalle und sorgte für einen Ausnahmezustand vor der Bühne.

Dass Mike Singer ein riesiges Pop-Phänomen ist, beweisen seine Singleauskopplungen auf Youtube, die teilweise bis zu 28 Millionen Aufrufe zählen. Seine Social-Media-Präsenz spricht ebenso für die enorme Popularität des jungen Offenburgers: 1,5 Millionen Abonnenten auf Instagram, 718 000 auf Youtube und 350 000 auf Facebook.

Auch auf der Gießener Bühne präsentiert sich der 18-Jährige als gestandener Pop-Star und liefert eine professionelle Darbietung. Dass die deutsche Antwort auf Justin Bieber mit einer eingespielten Band auftritt, erlaubt kaum, Mike Singer abzuerkennen, irgendetwas mit Musik zu tun zu haben. Schlagzeuger, Gitarrist und Percussionist beherrschen ihr Handwerk und haben das vornehmlich digital produzierte Repertoire des Sängers intelligent auf Live-Instrumente zugeschnitten. Während der Darbietung einzelner Hits werden Ausschnitte zu den jeweiligen Musikvideos an die Wand projiziert. Nicht selten wird dazu ein futuristisches und einprägsames Logo mit dem Buchstaben M für Mike eingeblendet.

Dass Singer auf seiner Tour mit Band auftritt, ist ein großer Pluspunkt für die ansonsten austauschbare und am Hit-Reißbrett entstandene Musil. So trägt der Abend gewissermaßen zur musikalischen Erziehung bei. Auch manche die jungen Fans begleitenden Eltern loben in den hinteren Reihen der Kongresshalle den Performance-Charakter der Live-Tour.

„Dir passen meine Haare nicht, die Art wie ich sie trage nicht? – Egal!“

Natürlich darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Professionalität keine Prämisse für musikalische Raffinesse ist, denn die Musik Singers ist glattgebügelt, kurzlebig und wird bei den meisten jungen Fans spätestens mit dem Ende der Pubertät in Vergessenheit geraten sein.

Thematisch hat der Popstar auch nur bedingt etwas zu erzählen: „Dir passen meine Haare nicht, die Art wie ich sie trage nicht? – Egal!“. Diese Textzeile aus dem Stück „Egal“ ist nur ein Beispiel für das lyrische Niveau an diesem Abend.

Mike Singer ist das Produkt eines stimmigen Gesamtkonzeptes, das darauf abzielt, Vorpubertäre und Pubertierende mit Belanglosigkeit zu füttern. Dem jungen Star fehlt es an Charisma, an Identität, vielleicht leidet sein musikalisches Talent auch an den Strukturen der Popmusik.

Nichtsdestotrotz sollte man Mike Singer nicht zu sehr in die Mangel nehmen, denn im Grunde genommen macht er einfach nur Musik für Teenies, die an das Konzept eines Franchise-Unternehmens erinnert. In diesem Fall wird hier einfach die Erfolgsvorlage Justin Bieber kopiert.