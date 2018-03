Nach Maitanz gibt es Bäuchling

Weinbach-Gräveneck Die Feuerwehr Gräveneck lädt zum "Tanz in den Mai" und Bäuchlingessen in das Zelt ein. Am Sonntag (30. April) können sich die Gäste ab 15 Uhr stärken. Ab 18 Uhr spielt der "Weiltaler Schorsch".

Ein Gottesdienst ab 10.30 Uhr setzt den Montag (1. Mai) fort. Um 11 Uhr startet der Frühschoppen. Es folgt das Bäuchlingsessen. (red)