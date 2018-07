Nach Raritäten stöbern

Haiger Ein Antik- und Trödelmarkt findet am Sonntag, 29. Juli, von 9 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz von Möbel-Roller in der Bahnhofstraße 10 in Haiger statt. Es wird keine Neuware angeboten.

Der Aufbau beginnt bereits um 6 Uhr. Ein Stand kostet pro Meter Länge neun Euro.

Weitere Informationen gibt es unter www.gs-maerkte.de im Internet. (red)