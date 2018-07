Nach den Sternen greifen und dabei Bodenhaftung behalten

Der Abschlussjahrgang der Fachoberschule an der KKS. (Foto: privat)

WETZLAR An der Käthe-Kollwitz-Schule sind 79 junge Menschen verabschiedet worden, die in diesem Jahr in der Fachoberschule die allgemeine Fachhochschulreife erlangt haben.