Nachhaltigkeit besprechen

Marburg-Biedenkopf Der Kreis Marburg-Biedenkopf erarbeitet ein Nachhaltigkeitskonzept. Die Bürger sind eingeladen, sich beim „Dialogforum Nachhaltigkeit“ am Dienstag, 19. Juni, über die Konzeptentwicklung zu informieren. Nach der Präsentation erster Ergebnisse können die Teilnehmer an Thementischen mit Vertretern der Kreisverwaltung diskutieren. Beginn ist um 18 Uhr im Landratsamt (Cappel, Im Lichtenholz 60). Anmeldung: & (0 64 21) 4 05 15 18, E-Mail an Buergerbeteiligung(at)marburg-biedenkopf.de. (red)