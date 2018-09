Nachmittag für Senioren

Dillenburg Der DRK-Seniorentreffpunkt Dillenburg lädt alle Dillenburger Senioren zu einem Spielenachmittag mit Gesellschaftsspielen für Montag, 10. September, ein. Beginn ist um 14.30 Uhr in der Seniorenwohnanlage des DRK in der Marbachstraße 20 in Dillenburg.

Dazu gibt es Pflaumenkuchen. (red)