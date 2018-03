"Nachts im Museum" in Weilburg

Weilburg Auf einen stimmungs­vollen Abend mit Kultur und Ge­nuss können sich die Besucher der Weilburger Museumsnacht am Samstag (15. Juli) in der Zeit von 19 bis 24 Uhr freuen.

Das Bergbau- und Stadtmuseum lädt in Zusammenarbeit mit der Schlossverwaltung zum Mit­feiern auf den Schlossplatz ein. Die Gäste erwartet wieder die romantische Beleuchtung im Lindenboskett mit Speisen, Getränken und Live-Musik sowie ein offenes Museum. Bei freiem Eintritt können das Museum und die Ausstellung über Herzog Adolph sowie der Tiefe Stollen mit den Maschinenvorführungen besucht werden.

Schlossgarten ist von 21.30 bis 23.30 Uhr illuminiert

In der Zeit von 20 bis 21 Uhr bietet die Schlossverwaltung kostenfreie Schlossführungen sowie den Besuch der interessanten Ausstellung zu dem 200. Geburtstag von Herzog Adolph an. Auch die Präsentation "125 Jahre Dynastie Luxemburg-Nas­sau" von Marc Schöntgen im Gerichtssaal des Schlosses ist geöffnet. Der Schlossgarten ist wieder von 21.30 bis 23.30 Uhr illuminiert. Die Laternenführun­gen durch die Altstadt starten jeweils am Schlossplatz. (mb)