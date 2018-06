Nachts in Museen und Galerien

Von Gert Heiland

Ausflugstipp Kunstfreunde haben am Freitag in Wetzlar die Wahl unter 21 Stationen

Wetzlar 21 Stationen, so viele wie noch nie, bietet am Freitag, 8. Juni, von 18 bis 24 Uhr die lange Nacht der Galerien und Museen in Wetzlar.